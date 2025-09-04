Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме
Жительница Таиланда решила очистить засыпанную землей старую выгребную яму и обнаружила там останки супруга, который пропал три года назад. Об этом сообщает The Thaiger.
1 сентября 60-летняя жительница провинции Накхонратчасима, Тави Паекратоке, косила траву за своим домом, когда обнаружила, что старый керамический септик переполнен землей. Женщина решила очистить емкость и начала копать. Вскоре она наткнулась на кость. Не придав этому значения, Тави продолжила копать и обнаружила еще несколько костей и человеческий череп.
Рядом со скелетом была найдена рубашка, принадлежавшая ее мужу. Полицейским Паекратоке сообщила, что ее супруг пропал в ноябре 2022 года. Она обратилась в правоохранительные органы, но поиски не дали результатов. Затем соседи рассказали ей, что видели мужа с другой женщиной на рынке. После этого Тави решила, что он сбежал к любовнице, и прекратила поиски.
Женщина предположила, что ее муж вышел из дома в состоянии алкогольного опьянения и упал в старую выгребную яму, которую затем засыпали землей во время садовых работ. Она вспомнила, что они с родными чувствовали неприятный запах в этом месте, но решили, что он исходит от компоста, который муж делал в септике.
Сейчас полиция пытается установить, кому принадлежат найденные останки.
