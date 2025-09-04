Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

04 сентября 2025, 08:14

The Thaiger: Тайка нашла останки пропавшего в 2022 году мужа в выгребной яме

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Жительница Таиланда решила очистить засыпанную землей старую выгребную яму и обнаружила там останки супруга, который пропал три года назад. Об этом сообщает The Thaiger.