В Ижевске подросток на велосипеде едва не ослеп после столкновения с птицей

04 сентября 2025, 08:49

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Ижевске 16-летний подросток стал жертвой необычного инцидента, когда во время езды на велосипеде столкнулся с птицей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртии в Telegram-канале.