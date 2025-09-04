Достижения.рф

В Ижевске подросток на велосипеде едва не ослеп после столкновения с птицей

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Ижевске 16-летний подросток стал жертвой необычного инцидента, когда во время езды на велосипеде столкнулся с птицей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртии в Telegram-канале.



По информации ведомства, юноша ехал без средств защиты и на высокой скорости, что привело к серьезным последствиям. В результате столкновения он получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру.

Подросток обратился к врачам с жалобами на ухудшение зрения и туман перед глазами. Медицинские специалисты оказали ему экстренную помощь и провели операцию. К счастью, сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее в Белгородской области мужчина избил супругу за просмотр сериала ночью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0