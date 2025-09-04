В Ижевске подросток на велосипеде едва не ослеп после столкновения с птицей
В Ижевске 16-летний подросток стал жертвой необычного инцидента, когда во время езды на велосипеде столкнулся с птицей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртии в Telegram-канале.
По информации ведомства, юноша ехал без средств защиты и на высокой скорости, что привело к серьезным последствиям. В результате столкновения он получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру.
Подросток обратился к врачам с жалобами на ухудшение зрения и туман перед глазами. Медицинские специалисты оказали ему экстренную помощь и провели операцию. К счастью, сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.
