Число пострадавших при взрыве газа на севере Москвы выросло

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Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на севере Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что среди пострадавших трое взрослых и четверо детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание.
Напомним, взрыв в жилом доме на севере Москвы произошел вечером в субботу, 9 ноября. Квартира, где произошел взрыв находилась на пятом этаже. В результате взрыва в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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