Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она скончалась.
Три человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате ЧП повреждения получили 22 квартиры.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Уточняется, что в регионе также был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Три человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате ЧП повреждения получили 22 квартиры.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Уточняется, что в регионе также был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Екатерина Коршунова