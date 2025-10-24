Достижения.рф

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35

Фото: iStock/peterscode

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Стоит отметить, что информация об общем состоянии поступивших пациентов, а также характере их травм, не приводится.

Напомним, взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. Версия с атакой беспилотника не подтвердилась.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что жертвами ЧП стали 12 человек. В связи с трагедией в районе ввели режим ЧС, а 24 октября объявили в регионе днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 10 миллионов рублей.

Лидия Пономарева

