Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Стоит отметить, что информация об общем состоянии поступивших пациентов, а также характере их травм, не приводится.
Напомним, взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. Версия с атакой беспилотника не подтвердилась.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что жертвами ЧП стали 12 человек. В связи с трагедией в районе ввели режим ЧС, а 24 октября объявили в регионе днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 10 миллионов рублей.
