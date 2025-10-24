Семьи погибших при взрыве на заводе в Копейске получат по 10 млн рублей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 октября сообщил, что семьям погибших при взрыве на одном из предприятий Копейска выплатят по десять млн рублей.
Соответствующую информацию чиновник опубликовал в телеграм-канале.
По его словам, предприятие также приняло решения о единовременных выплатах пострадавшим. В зависимости от тяжести травм им полагается от одного до двух млн рублей.
Взрыв случился 22 октября. На месте произошёл пожар, а затем — ещё один взрыв. По данным первоначальных сообщений, погибли 12 человек, 19 получили ранения. По более поздним сведениям, медицинскую помощь получают 29 пострадавших, местонахождение ещё 11 человек уточняется.
Читайте также: