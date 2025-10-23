Роспотребнадзор заявил об отсутствии загрязнения воздуха после взрыва на заводе в Копейске

23 октября 2025, 16:59

Роспотребнадзор: загрязнений воздуха после взрыва на заводе в Копейске нет

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области не обнаружили превышения содержания загрязняющих веществ в жилой зоне рядом с предприятием в Копейске, где накануне случился взрыв и пожар.





Об этом сообщила в четверг 23 октября пресс-служба регионального управления. Данные приводит «Интерфакс».



По информации ведомства, в прилегающей жилой застройке отобрали пробы атмосферного воздуха и исследовали их на 20 загрязняющих веществ, а также измерили гамма‑фон.





«В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось», — говорится в материале.