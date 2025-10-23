Роспотребнадзор заявил об отсутствии загрязнения воздуха после взрыва на заводе в Копейске
Роспотребнадзор: загрязнений воздуха после взрыва на заводе в Копейске нет
Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области не обнаружили превышения содержания загрязняющих веществ в жилой зоне рядом с предприятием в Копейске, где накануне случился взрыв и пожар.
Об этом сообщила в четверг 23 октября пресс-служба регионального управления. Данные приводит «Интерфакс».
По информации ведомства, в прилегающей жилой застройке отобрали пробы атмосферного воздуха и исследовали их на 20 загрязняющих веществ, а также измерили гамма‑фон.
«В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось», — говорится в материале.
В ночь на четверг на одном из предприятий Копейска произошёл взрыв. По последним данным погибли 10 человек, пострадали 19, местонахождение 12 человек остаётся неизвестным.
Возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.