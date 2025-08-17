Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области достигло 135
Число пострадавших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло с 130 до 135 человек. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб региона.
По состоянию на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 пострадавшим, из них 32 человека госпитализированы. В федеральные центры Москвы направлено 17 пациентов, состояние 14 из них оценивается как тяжёлое; ещё 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, остальные получили помощь амбулаторно.
Для госпитализации раненых привлекались три вертолёта с медицинскими бригадами и 51 бригада скорой помощи. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о выплатах пострадавшим и семьям погибших: родственникам погибших выплатят по 1 567 000 рублей, пострадавшие получат от 313 000 до 627 000 рублей в зависимости от степени вреда. Жителям посёлка Лесной может быть оказана единовременная помощь в размере 15 000 рублей.
Ремонтные бригады устраняют последствия ЧС, в регионе создан штаб по ликвидации последствий. Взрыв на заводе произошёл 15 августа; по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Губернатор объявил 18 августа днём траура и выразил соболезнования семьям погибших.
Читайте также: