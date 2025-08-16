В Минздраве раскрыли состояние пострадавших в ЧП в Рязанской области
Четверо пострадавших в пожаре в Шиловском районе Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 получили травмы; ранее губернатор Павел Малков сообщил, что возгорание произошло в производственном цехе в пятницу утром. Шестнадцать пострадавших лечатся в федеральных медицинских центрах Минздрава и столичных клиниках, 13 остаются в стационарах Рязани, остальные — в состоянии средней тяжести.
СК по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), на территории Шиловского района введен режим ЧС.
Кузнецов также отметил, что всем пациентам оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации со столичными специалистами, а с пострадавшими работают психологи и психотерапевты.
