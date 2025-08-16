В Минздраве раскрыли состояние пострадавших в ЧП в Рязанской области

16 августа 2025, 17:35

В Минздраве заявили о крайне тяжелом состоянии 4-х пострадавших в ЧП под Рязанью

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Четверо пострадавших в пожаре в Шиловском районе Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.