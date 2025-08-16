В Минздраве раскрыли, сколько медбригад задействовали из-за ЧП в Рязанской области

16 августа 2025, 18:02

Кузнецов: к ликвидации последствий ЧП на заводе под Рязанью привлекли 38 медбригад

Фото: iStock/maxim4e4ek

В ликвидации последствий ЧП на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области были задействованы 38 медицинских бригад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.