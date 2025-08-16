В Минздраве раскрыли, сколько медбригад задействовали из-за ЧП в Рязанской области
В ликвидации последствий ЧП на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области были задействованы 38 медицинских бригад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По его словам, на место выезжали медбригады из Москвы, Рязанской и Московской областей, а также специалисты федеральных центров.
Напомним, 15 августа в производственном цехе в поселке Лесной произошел взрыв и впоследствии пожар. Предварительной причиной называют нарушение техники безопасности. В связи с этим возбуждено уголовное дело.
В результате ЧП погибли 11 человек и 130 пострадали. Известно, что четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семеро — в тяжелом. На территории Шиловского района введен режим ЧС.
Для борьбы с последствиями в регионе развернули штаб. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.
