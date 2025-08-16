В Рязанской области при ЧП на предприятии погибли 9 человек и 120 пострадали

16 августа 2025, 08:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Рязанской области при ЧП погибли 9 человек и 120 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России. Ранее губернатор региона Павел Малков писал о пяти погибших и ста пострадавших.