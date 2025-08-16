В Рязанской области при ЧП на предприятии погибли 9 человек и 120 пострадали
В Рязанской области при ЧП погибли 9 человек и 120 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России. Ранее губернатор региона Павел Малков писал о пяти погибших и ста пострадавших.
По имеющимся данным, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. На место выехали около 350 специалистов. Спасателям удалось извлечь из-под завалов тела четырех человек и спасти еще трех. В связи с происшествием в районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем смерть людей.
Руководителем по ликвидации последствий ЧС определен зампред правительства региона Рустам Халиков. После оценки ущерба из резервного фонда выделят средства на аварийно-восстановительные работы и помощь пострадавшим.
Читайте также: