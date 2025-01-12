Число пострадавших в аварии с автобусом в ДНР увеличилось до 29

Фото: Telegram-канал МВД по ДНР
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в районе города Иловайска в ДНР увеличилось до 29. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
В 05:30 пассажирский автобус, следующий по маршруту Краснодар – Донецк, опрокинулся на бок. В салоне находились 37 человек, трое из которых погибли. Также 29 человек пострадали, среди них три ребёнка. Троих из них госпитализировали, остальным пострадавшим оказана амбулаторная медпомощь.
Пушилин подчеркнул, что в настоящее время профильные ведомства занимаются установлением обстоятельств аварии.
По предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, после чего он перевернулся на бок.
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Пушилин подчеркнул, что в настоящее время профильные ведомства занимаются установлением обстоятельств аварии.
По предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, после чего он перевернулся на бок.
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Анастасия Чинкова