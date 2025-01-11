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При столкновении поездов во Франции пострадали как минимум 30 человек

Фото: iStock/designbydx

Фото: iStock/designbydx

Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Предварительная причина аварии – ошибка в переключении путей. Уточняется, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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