На юго-востоке Москвы автобус влетел в такси, есть пострадавшие

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на улице Капотня. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси.
В результате ДТП были госпитализированы водитель такси и двое его пассажиров – женщина с 12-летним ребёнком.
Частный автобус следовал без пассажиров в салоне.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившейся аварии.
Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen с людьми в салоне упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной.
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В результате ДТП были госпитализированы водитель такси и двое его пассажиров – женщина с 12-летним ребёнком.
Частный автобус следовал без пассажиров в салоне.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившейся аварии.
Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen с людьми в салоне упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной.
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Анастасия Чинкова