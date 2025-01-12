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На юго-востоке Москвы автобус влетел в такси, есть пострадавшие

Прокуратура: на юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На юго-востоке Москвы частный автобус столкнутся с такси. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на улице Капотня. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси.

В результате ДТП были госпитализированы водитель такси и двое его пассажиров – женщина с 12-летним ребёнком.



Частный автобус следовал без пассажиров в салоне.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившейся аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen с людьми в салоне упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной.

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Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека
12 января 2025, 10:34

Фото: МЧС России (mchs.gov.ru)

Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Краснодар – Донецк. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.

По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса стали действия водителя, который не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, после чего оно опрокинулось на бок.

Как сообщили в ведомстве, последствия ДТП уже ликвидированы. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.

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NCB News: в Лос-Анджелесе число жертв от пожаров возросло до 16 человек
12 января 2025, 06:38

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии число жертв от пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16 человек. Этим поделились в NCB News.
«Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16», — рассказали ​на телеканале со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Напомним, что ранее ​сообщалось ​о 13 погибших из-за пожаров. ​Возгорания лесов начались 7 января и начали быстро распространяться из-за засушливой погоды и сильного ветра. Пламя уничтожило свыше 10 тысяч строений в округе. ​

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К Тайваню приблизились восемь самолетов и шесть кораблей армии Китая
12 января 2025, 06:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС Тайваня зафиксировали приближение восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом рассказали в военном ведомстве острова.
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — рассказало ведомство на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что семь самолетов КНР пересекли среднюю линию с северного и юго-западного направления. Техника вошла в зону действия ПВО Тайваня. В ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

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#граница
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В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок
12 января 2025, 06:04

Фото: iStock/Cn0ra

В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок и элементы фасада. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение потолка случилось в школе 72. Сейчас территорию оцепили сотрудники охраны. На место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев для организации работы правоохранительных органов и специальных служб.

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#происшествия
#владивосток
#школа
#бассейн
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Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации
12 января 2025, 05:12

Фото: iStock/Rawf8

Повара из московского ресторана обвинили в подготовке к участию в террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.
«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — пишут в издании.

Отмечается, что подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО до 8 марта. В материалах дела указывается, что повару из иностранного государства продлен арест, так как на свободе он может скрыться, продолжить работу в террористической организации или фальсифицировать доказательства против себя. Уголовное дело в отношении подозреваемого было заведено в апреле 2024 года. Срок предварительного следствия увеличили до марта.

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#арест
#уголовное сизо
#терроризм
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Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес унесли жизни уже 13 человек
12 января 2025, 04:18

Фото: iStock/Carsten Schertzer

Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, унесли жизни уже 13 человек. Об этом рассказывает телеканал NBC News со ссылкой на властей.
«По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии», — говорится в сообщении.

Как пишут РИА Новости, пожар уже уничтожил свыше 10 тысяч строений в регионе. Стихия начала распространение в Лос-Анджелесе 7 января. Метеорологи считают, что причиной является сухая и ветреная погода.

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#погода
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#пожары
#сша
#жертва
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Экс-замминистра обороны Британии обвиняют в педофилии в отношении мальчика
12 января 2025, 00:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Экс-замминистра обороны Великобритании Айвор Каплин обвиняется в педофилии в отношении 15-летнего мальчика. Об этом написал оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж на своей странице в соцсети X.
«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — написал политик.

К своему сообщению Фарадж прикрепил видео, на котором мужчина в красной кепке задержан сотрудниками полиции и его допрашивают. Каплин в свое оправдание заявил, что ничего не сделал и не собирался вступать в сексуальный контакт с мальчиком.

По данным газеты Sun, полиция подтвердила задержание 66-летнего мужчины и начала расследование по факту происшествия. Ранее было приостановлено членство Каплина в правящей Лейбористской партии на несколько месяцев за серьезные обвинения, которые он отрицал. В чем именно тогда заключались претензии, не уточняется.

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#насилие
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В Ростове-на-Дону зафиксирован разлив по реке растворителя для краски
11 января 2025, 21:17

Фото: istockphoto/Narai Chal

В реке Дон зафиксирован обширный разлив растворителя для лакокрасочных материалов, используемых при покраске судов. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В своём телеграм-канале он уточнил, что забор воды для нужд города находится выше по течению. По словам мэра, на месте находятся сотрудники городского «Водоканала» и контролируют ситуацию.

«Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», — заверил Логвиненко.

11 января появилась информация о том, что в воды Дона произошёл выброс солярового масла. Однако затем эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель. В настоящее время специалисты экстренных служб обрабатывают площадь разлива специальным сорбентом, который впитывает в себя загрязняющее вещество с поверхности воды.

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Baza: В Нижнекамске горит нефтезавод на фоне угрозы атаки БПЛА
11 января 2025, 19:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Нижнекамск в Республике Татарстан возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» (Татарский нефтеперерабатывающий комплекс). В городе звучат сигналы воздушной тревоги.
Горит одна из колонн предприятия, сообщает телеграм-канал Baza. По словам очевидцев, на территории завода проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в российском городе нет.

Как сообщает телеграм-канал, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС разослало соответствующие уведомления местным жителям. Их просят оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нефтекамска введён план «Ковёр», подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

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