Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека

Фото: МЧС России (mchs.gov.ru)
Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Краснодар – Донецк. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.
По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса стали действия водителя, который не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, после чего оно опрокинулось на бок.
Как сообщили в ведомстве, последствия ДТП уже ликвидированы. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.
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По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса стали действия водителя, который не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, после чего оно опрокинулось на бок.
Как сообщили в ведомстве, последствия ДТП уже ликвидированы. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.
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Анастасия Чинкова