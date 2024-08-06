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Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие и погибшие

06 августа 2024, 19:40
Фото: Сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: Сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло на Кубани под Армавиром, сообщает региональное ГУ МЧС на сайте. По предварительной информации, пострадали 13 человек, есть погибшие. Уточняется, что все случилось на 178-м километре Р-217 Кавказ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль, легковушка и микроавтобус.
«В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются», — сказано в публикации.

Спасатели добавили, что в салоне микроавтобуса было 17 человек, а в легковом авто — пятеро. Движение на трассе перекрывать не стали.



Ранее сообщалось, что в Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль и сбил женщину.

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#россия
#краснодарский край
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#мчс
#новости
Появились новые подробности столкновения «КамАЗа» с поездом под Волгоградом
Baza: водитель «КамАЗа» мог специально врезаться в поезд под Волгоградом
06 августа 2024, 20:03

Фото: istockphoto/designbydx

Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом под Волгоградом. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на машинистов поезда. По словам одного из них, когда они увидели КамАЗ, до него было, приблизительно 800-900 метров.
«Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться», — сказано в публикации.

Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.

Авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик.

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#россия
#волгоградская область
#поезда
#грузовик
#авария
#новости
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Силовики провели выемку документов в Министерстве строительства Чувашии
06 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/Diy13

В Министерстве строительства Чувашии проходят следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
«В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — говорится в сообщении.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что министр строительства Чувашии Михаил Коледа вызван к следователям, чтобы дать показания. Других подробностей не приводится.

Напомним, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали министра строительства — вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Следствие установило, что Данилов, находясь на своем посту, получил несколько взяток на сумму около 32 млн рублей. Его уволили и назначили главой Минстроя Коледу.

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#подмосковье
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#фсб
#следствие
#кадры
#министр
#премьера
#сотрудники
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Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве
Суд арестовал таксиста-дагестанца на 10 суток за неповиновение полицейским
06 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что мужчина также домогался пассажирок прямо во время поездки, но виновным его пока признали только в неповиновении. Известно, что в социальных сетях «горячего» парня были видео, где тот предлагал женщинам дать потрогать грудь в качестве оплаты водительских услуг.
Когда информация попала в СМИ, фигурант стал оправдываться, что ролики постановочные, а роль пассажирки исполняла его сестра. Скорее всего, он лжет, поскольку видеозаписи скрыты после общественного резонанса.

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#россия
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#такси
#полиция
#криминал
#новости
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Стало известно, когда проверяли газ в рухнувшем после взрыва доме Нижнего Тагила
Задержанные газовики последними проверяли дом в Нижнем Тагиле перед взрывом
06 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Задержанные мастер и два слесаря газовой службы последними проводили проверку оборудования в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, где 1 августа от взрыва газа погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию пишет РИА Новости.
«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — пояснила представитель пресс-службы.
Областное управление Следственного комитета РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Взрыв в жилом доме на улице Сибирской Нижнего Тагила прогремел в прошлый четверг, 1 августа, и привел к обрушению двух подъездов. Десять человек погибли, из среди которых пятеро детей. Региональный минздрав ране отмечал, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.

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#минздрав
#врачи
#обвинение
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#рф
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Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ
06 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои с украинскими боевиками, которые на протяжении всего дня пытаются зайти на территорию региона. Кадры публикует Telegram-канал «Рыбарь».
Российские истребители пролетают прямо над головами мирных жителей.

По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронемашин атаковали российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.

Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

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#минобороны рф
#всу
#истребители
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В Чехии приговорили к 7 годам добровольца ВСУ за мародерство в Буче
Суд Праги приговорил к 7 годам чешского добровольца ВСУ за мародерство в Буче
06 августа 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Hal Gamble

Городской суд Праги приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего чешского военного Филипа Симана, который в составе добровольческого отряда ВСУ устраивал мародерство в Буче. Об этом пишет информационное агентство ČTK. Чех по приказу командиров обчищал оставленные местными жителями дома, указано в материале.
По данным агентства, в конце марта 2022 года 27-летний Симан, ранее два года отслуживший по контракту в Чехии, присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская сечь», не получив разрешение от президента. Согласно закону, чехи могут служить в иностранных подразделениях только с согласия главы республики.

Сообщается, что Симан командовал патрульным отрядом в Ирпене и Буче, а в его задачи входили так называемые операции по зачистке мест. В зоне боевых действий он промышлял мародерством в брошенных украинцами домах, как указано в статье, но сам признался лишь в присвоении солнечных очков и кислородной маски.

Агентство заявляет, что чеха задержала украинская военная полиция в апреле 2022 года, после чего его отправили под суд на родину.

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#полиция
#данные
#маски
#операции
#всу
#чехия
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«Адские страдания»: пьяный брат спал в соседней комнате, пока его сестру избивали и насиловали
КП: житель Колымы пойдет под суд за убийство, изнасилование и кражу
06 августа 2024, 17:09

Фото: istock / Synthetic-Exposition

В декабре 2023 года Андрей* заработал себе на внушительный срок в тюрьме. Мужчина обокрал двух человек, до смерти избил и изнасиловал женщину.

Попросил подвести и обчистил

В ночь с 19 на 20 декабря 2023 года мужчина познакомился с дальнобойщиком и попросил подбросить его по пути в Якутию. Водитель согласился, позже они остановились для ночлега. Когда дальнобойщик уснул, Андрей решил обчистить добряка и забрал его деньги, вещи и телефон.

Проснувшись, россиянин обратился в полицию. Ущерб был оценён в 18 тысяч рублей.

Алкогольный угар

К 21 декабря Андрей добрался до поселка Сокол. Мужчина обратился к товарищу с просьбой найти ему мобильный телефон. Тот свел Андрея со знакомым Романом*, у которого и проходила встреча. От разговора компания перешла к распитию горячительных напитков. К ним присоединился еще один мужчина и его 39-летняя сестра Александра*, пишет «КП-Хабаровск».

Ближе к ночи компания стала расходиться. Брат с сестрой позволили Андрею остаться ночевать у себя и сами легли спать.

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Спал, пока сестру убивали и насиловали

Только гость совсем не планировал отдыхать: мужчина зашел к женщине, навалился на нее и стал раздевать. Женщина пыталась отбиваться, кричала, царапалась, звала брата на помощь. Но тот спал в глубоком алкогольном сне.

Разъяренный Андрей стал рукам и ногами избивать сопротивляющуюся жертву. Изверг топтал грудную клетку, растягивал рот, издевался и причинял адские страдания. Когда у женщин не осталось сил бороться, мужчина изнасиловал ее, после чего отправился в соседнюю комнату.
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье

«Крышу сорвало»

К утру россиянка была уже мертва. Как считают следователи, это совершенно не волновало колымчанина. Мужчина обчистил квартиру, украл телефоны, забрал деньги из куртки жертвы. Краденое имущество оценили на 12 тысяч рублей.

После этого Андрей на автобусе доехал до Магадана, где скрылся в общежитии у знакомого. Долго прятаться не пришлось, негодяя нашли и заковали в наручники.

«У меня крышу сорвало», — заявлял преступник следователям в ответ на описание жестокой расправы над женщиной.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием».

Андрею грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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*имена изменены
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#суд
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Силовики задержали вербовщика ВСУ на Ставрополье
06 августа 2024, 16:38

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставрополе силовики задержали вербовщика ВСУ, который предлагал местным жителям вступать в террористический легион «Свобода России»*. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, молодому человеку 23 года. Он работал бариста в кафе «Возле мангала». В прошлом году он публиковал угрозы в адрес России в чате легиона на украинском языке. Тогда же он предлагал мужчине и женщине перейти на сторону Украины, однако те отправились в полицию и рассказали о странных предложениях молодого человека.

Вербовщика задержали. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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* Организация признана террористической и запрещена в России.
#дело
#дороги
#уголовное дело
#фсб
#кафе
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Пострадавшему в массовой драке в Крыму боксеру Двали прооперировали выбитый глаз
06 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Боксеру Двали, который пострадал в массовой драке в крымской Феодосии, провели операцию на поврежденном глазу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Хирурги работали больше четырех часов, указано в материале.
Как рассказал агентству сам боксер, глаз серьезно поврежден — травмированы и сетчатка, и хрусталик, и оболочка.
«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — поделился Двали.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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