Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие и погибшие

Фото: Сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Смертельное ДТП произошло на Кубани под Армавиром, сообщает региональное ГУ МЧС на сайте. По предварительной информации, пострадали 13 человек, есть погибшие. Уточняется, что все случилось на 178-м километре Р-217 Кавказ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль, легковушка и микроавтобус.
«В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются», — сказано в публикации.
Спасатели добавили, что в салоне микроавтобуса было 17 человек, а в легковом авто — пятеро. Движение на трассе перекрывать не стали.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль и сбил женщину.
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