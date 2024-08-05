Фельдшер и водитель скорой помощи заживо сгорели в ДТП в Красноярском крае

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В Красноярском крае в ДТП погибли водитель и фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».
Отмечается, что бригада направлялась по вызову к пациенту. Однако в один момент легковой автомобиль, следовавший по встречной полосе, вероятно, не справился с управлением и врезался в скорую. В результате, машина врачей загорелась. Водитель Пётр Макаров и активистка профсоюза «Действие» фельдшер Лариса Савельева погибли на месте.
Данные ГАИ гласят, что авария произошла в ночь на 5 августа на трассе Р-255 «Сибирь». За рулём легковушки находился 20-летний молодой человек без водительских прав, который также погиб в аварии. Его 18-летний пассажир получил травмы.
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