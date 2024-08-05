В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел машину и сбил женщину

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В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Согласно сообщению, ДТП произошло в деревне Алманово Горномарийского района. Отец оставил трехлетнего ребенка без присмотра в автомобиле. Малыш каким-то образом смог завести иномарку, после чего она начала движение, сбив по пути 28-летнюю женщину.
В ведомстве отметили, что женщина получила травмы. Однако подробностей о состоянии ее здоровья не приводится.
Ранее сообщалось, что в Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли две девочки. Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами.
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В ведомстве отметили, что женщина получила травмы. Однако подробностей о состоянии ее здоровья не приводится.
Ранее сообщалось, что в Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли две девочки. Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами.
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Элина Позднякова