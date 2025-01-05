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Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 7

ДТП с туристическим автобусом в Карелии (фото: mchs.gov.ru)

ДТП с туристическим автобусом в Карелии (фото: mchs.gov.ru)

В Карелии перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Telegram-канале.
По последним данным, число пострадавших составляет семь человек. Они получили множественные травмы. На место прибыли медики, которые оказывают им всю необходимую помощь. Всего в автобусе находилось 43 человека, в числе которых четверо детей.

По данным главы Минздрава республики Михаил Охлопков большинство туристов – жители Москвы, Белгородской, Курской и Воронежской областей. У них переломы конечностей и травмы грудной клетки.



На месте происшествия работают 34 специалиста МЧС России и 12 единиц техники.

Отмечается, что авария произошла на трассе Ляскеля – Питкяранта. Пассажирский туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

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В Карелии перевернулся туристический автобус, тяжело пострадали семь человек
05 января 2025, 13:28

Фото: istockphoto/conejota

В районе посёлка Ляскеля в Питкярантском округе Республики Карелия туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Тяжёлые травмы получили семь человек.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. По его словам, четверых пострадавших транспортируют в Сортавалу, троих — в Питкярантскую центральную районную больницу. На месте продолжают работать пять бригад скорой помощи из двух городов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава областного Минздрава уточнил, что всего в перевернувшемся автобусе находились 43 пассажира. Среди тех, кто получил травмы, — жители Москвы, Курска, Белгорода и Воронежа. По характеру повреждений — это переломы конечностей, травмы ушибы головы и грудной клетки.

На месте ДТП продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб. Причины подробности аварии уточняются.

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«Он ей голову пробил»: как «Юный Чикатило» чуть не убил 11-летнего ребёнка и кто ещё стал жертвой садиста из Мурманской области
05 января 2025, 12:30

Фото: iStock/ Михаил Руденко

15-летний подросток пытался расправиться с 11-летним мальчиком. Он полагал, что у него всё вышло, и совсем не сожалел о сделанном. Ребёнку удалось выжить, но выяснилось, что это не единственное преступление в биографии «юного Чикатило» — так подростка прозвали местные жители за особую жестокость.


Полицейские плакали, когда откапывали ребёнка


21 февраля 2020 года в городе Кандалакша Мурманской области 15-летний Кирилл Гаврилов побил 11-летнего Лёшу. Он якобы хотел наказать одноклассника своего младшего брата — у детей завязался конфликт, сообщил РЕН ТВ.

Мама Лёши долгий период и не подозревала, что у сына проблемы в школе. За несколько недель до инцидента она всё узнала. Женщина обратилась с жалобой в школу, там её отправили к правоохранительным органом. После случившегося какое-то время Кирилл успешно прикидывался хорошим парнем, он даже был в гостях у Лёши. Однако через две недели напал на мальчика.

Кирилл заставил одноклассниц Лёши смотреть на избиение ребёнка. Когда мальчик потерял сознание, то подросток подумал, что убил его. Лёша остался лежать в снегу.

К счастью, мальчика увидели взрослые — их привела в замешательство верхняя одежда, валявшаяся неподалёку. Со слов местных жителей, полицейские плакали, когда откапывали ребенка.

«Он натуральный Чикатило!»


Мальчика удалось спасти, но ему пришлось некоторое время провести в реанимации.

«Помнит только свое имя и узнал папу... Следствие задержало Кирилла, но я уверена, что и на этот раз он уйдет от ответственности. Он имеет «отличные» характеристики, он нападает только на маленьких... вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило!» — отмечала местная жительница.

После ужасного нападения начали всплывать и другие дела Кирилла. В 2017 году подросток (тогда ему еще не было 14 лет) столкнул с дамбы восьмилетнего ребёнка. Мальчик скончался. В то время «юный Чикатило» смог избежать наказания из-за возраста — его только отправили в психиатрическое учреждение на месяц.

По некоторой информации, Кирилл улыбался, когда говорил об убийстве инспектору по делам несовершеннолетних.

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«Юный Чикатило» был садистом с малолетства: он проявлял жестокость к животным, бросал людям под ноги петарды, а в начальной школе ударил беременного педагога в живот.

За временной отрезок с 2016 года он побил минимум шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения. Часть своих жертв он даже не знал до нападения. Говорят, Кирилл мог перенять садистские наклонности от отца.

Фото: iStock/ blinow61

Родители «юного Чикатило»


Отец Кирилла раньше работал в правоохранительных органах. В какой-то момент он пристрастился к спиртному и начал бить супругу, сына. Позднее семья распалась.

После разлада в семье мать не могла контролировать Кирилла. Подростка отправили жить к бабушке — её Кирилл якобы даже избивал. Однако мама «юного Чикатило» всегда вставала на его защиту. В полиции она уверяла, что он нормальный парень и никому не причиняет вреда.

«Как мне кажется, отец Андрея мог замять дело по его первому убийству при помощи своих связей. Надеюсь, в этот раз так не получится», — говорил собеседник «Ленты.ру».

Мать юного садиста трудилась в магазине. Женщина тоже оказывалась в центре внимания: пыталась задержать девочку-подростка, якобы укравшую что-то в магазине.

«Закидайте меня «тапками», но я вступлюсь за его мать! Она хорошая женщина, да она одна его воспитывает... Вернее, она работает с утра до ночи, чтобы обеспечить себя и его! Возможно, есть и её вина в упущении, но не надо унижать и оскорблять ее, пожалуйста!»; «Ну да, святая, в магазине детей бить. Девочку при мне хотела поколотить, не дал, сказал — заяву напишу, испугалась. П.С. Девочка мне не знакома, ничего не крала, просто той показалось, что украла», — обсуждали мать Кирилла в Сети.

«Ему уже ничем не поможешь»


Знакомые описывали Кирилла как «маньяка и убийцу».

«Это не ребенок, это ****. Моя дочь от него тоже пострадала. Он ей голову пробил. Я писала заявление, и все *****. И родители, как говорят, с ним ничего поделать не могут», — отметила одна из жительниц Мурманской области в социальных сетях.

«Колотил он и моего брата. Еще немного, и (...). Ладно я вовремя из магазина вышла. Ему уже ничем не поможешь, он и так 3 раза в психиатрической больнице лежал, а его мама пытается его то защитить, то наоборот, за решетку его отправить», — рассказала ещё одна девушка.

«Да, нам с подругой 3 года назад угрожал, а сейчас...» — написал один из мальчиков.

«Я его знаю, знакома с ним и его мамой лично, а одна из девочек — моя сестра, он у нее телефон забрал и не отдавал», — поделилась девочка.

Ещё ходили слухи, что якобы убийство восьмилетнего мальчика не было единственным. Говорили, что Кирилл в 2017 году мог лишить жизни взрослого мужчину, но в Следственном комитете эту информацию опровергли.

«Распространяемые в СМИ сведения о совершении обвиняемым противоправных действий в отношении мужчины без определенного места жительства, повлекших смерть последнего, не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: iStock/ Zolnierek

Приговор «юному Чикатило»


15 июля 2020 года Кирилла осудили на 4 года и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

«В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и дал признательные показания», — пояснили в Следственном комитете.

В скором времени Кирилл выйдет на свободу. Сейчас ему уже 20 лет, и никто не знает, помогло ли наказание осознать вину.

Помимо «юного Чикатило» наказание понесли и работники органов профилактики. Кирилл же учился в общеобразовательной школе, а его действия никто не контролировал.

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Аэропорты Ижевска, Казани и Перми вернулись к работе в штатном режиме
05 января 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Sitikka

В российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове. Затем были сняты ограничения на функционирование аэропортов в Казани Нижнекамске. Там меняли курс пять и одно воздушное судно соответственно. Позже штатно заработал и аэропорт Перми.

По словам Кореняко, ограничения на приём и вылет самолётов вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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#самолёты
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У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество
05 января 2025, 11:21

Фото: iStock/Miguel Angel Flores

У экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осуждённого за взяточничество, начали конфисковывать имущество. Его долги на данный момент превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в доход государства были обращены наличные деньги и наручные часы люксовых брендов Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, общая стоимость которых составляет более 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации имущества было начато в конце ноября.

Напомним, что арест на имущество Белозерцева был наложен ещё в 2021 году, а, начиная с 2022 года, приставы взыскивают с него в доход государства долг, превышающий 242 миллиона рублей.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 450 миллионов рублей.

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#приставы
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Военный вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области
05 января 2025, 11:10

Фото: iStock/Zeferli

Военный вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что катастрофа произошла 1 января в районе 18:00 мск.

По данным военного управления Следственного комитета России, вертолёт летел из Белгорода в Бутурлиновку в Воронежской области, но упал в поле около села Ковалево в Лискинском районе. После падения вертолёт сгорел.

В результате крушения погибли два члена экипажа.

В настоящее время причины аварии не разглашаются. Следственный комитет приступил к проведению проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолёт ВС Турции разбился в провинции Ыспарта в центральной части страны. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека, находящихся на борту. Судно упало в районе АЗС.

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#проверки
#следственный комитет
#судно
#аварии
#катастрофа
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В аэропорту Казани введен режим «Ковер»
05 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Казани действует план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает не отправляет рейсы.
План «Ковер» введен для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров, сообщили в Росавиации. Как сообщает телеграм-канала Baza, введённые ограничения могут быть связаны с угрозой атаки беспилотников.

Одна из самых мощных атак ВСУ на Казань была зафиксирована 21 декабря. Тогда один БПЛА летел на промышленное предприятие, ещё один был сбит средствами противовоздушной обороны над рекой, шесть атаковали жилые дома. Появилась информация, что для атаки на столицу Татарстана ВСУ использовали беспилотник «Лютый», дальность его полета составляет до тысячи километров.

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#всу
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В Воронежской области погибли два пилота в крушении военного вертолета
05 января 2025, 06:49

Фото: iStock/Zeferli

В Воронежской области потерпел крушение и сгорел военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает воронежский портал «Мое» и со ссылкой на СК РФ.
«Военный вертолёт Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области. Трагедия произошла 1 января» — говорится в публикации.

Следственный комитет запустил проверку по факту происшествия. По информации Voronezh1, крушение случилось в Каменском районе региона. В аварии погибли два члена экипажа.

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#следственный комитет
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#крушение
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CNN: 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в США
05 января 2025, 02:05

Фото: iStock/Dreef

В США 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в центральной и восточной части страны. Об этом рассказали на телеканале CNN.
«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

Шторм ожидается минимум в 12 американских штатах, где метеорологи предсказывают лед, снег мороз и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионах с теплым климатам могут начаться грозовые бури и ливни. Центр прогнозирования погоды NOAA предупредил, что ряд штатов могут встретить самый сильный снегопад за последнее десятилетие.

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#сша
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В Москве после ДТП загорелся автомобиль
04 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ ELizabethHoffmann

Два автомобиля столкнулись на 26-м км МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один автомобиль загорелся, сообщили в Teлеграм-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 26-го км МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в московском департаменте транспорта.

В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства случившегося и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. Подчёркивалось, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса на Театральном проезде в Москве. Уточнялось, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#мкад
#происшествия
#дтп
#москва
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