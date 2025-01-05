Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 7

ДТП с туристическим автобусом в Карелии (фото: mchs.gov.ru)
В Карелии перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Telegram-канале.
По последним данным, число пострадавших составляет семь человек. Они получили множественные травмы. На место прибыли медики, которые оказывают им всю необходимую помощь. Всего в автобусе находилось 43 человека, в числе которых четверо детей.
По данным главы Минздрава республики Михаил Охлопков большинство туристов – жители Москвы, Белгородской, Курской и Воронежской областей. У них переломы конечностей и травмы грудной клетки.
На месте происшествия работают 34 специалиста МЧС России и 12 единиц техники.
Отмечается, что авария произошла на трассе Ляскеля – Питкяранта. Пассажирский туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.
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По данным главы Минздрава республики Михаил Охлопков большинство туристов – жители Москвы, Белгородской, Курской и Воронежской областей. У них переломы конечностей и травмы грудной клетки.
На месте происшествия работают 34 специалиста МЧС России и 12 единиц техники.
Отмечается, что авария произошла на трассе Ляскеля – Питкяранта. Пассажирский туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.
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Анастасия Чинкова