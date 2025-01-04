В Москве после ДТП загорелся автомобиль

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Два автомобиля столкнулись на 26-м км МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один автомобиль загорелся, сообщили в Teлеграм-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 26-го км МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в московском департаменте транспорта.
В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства случившегося и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. Подчёркивалось, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.
Ранее сообщалось, что произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса на Театральном проезде в Москве. Уточнялось, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.
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Ольга Енгалычева