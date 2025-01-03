Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

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Число машин в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95. Об этом информирует национальный оператор автомобильных дорог «Казавтожол».
Уточняется, что ДТП произошло на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап. По данным ведомства, массовая авария случилась из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.
Согласно информации МЧС, двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, рядом с местом происшествия развёрнуты мобильные пункты обогрева, работает дорожная техника.
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Екатерина Коршунова