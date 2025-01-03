Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января 2025 года привлек внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Расследование выявило множество неожиданных фактов о личности подозреваемого — бывшего сержанта американского спецназа Мэттью Ливельсбергера. Оказывается, он служил на Украине, пишут газеты The Guardian и USA Today. Подробную информацию о подозреваемом и самом теракте читайте в материале «Радио 1».