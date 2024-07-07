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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке увеличилось

07 июля 2024, 03:22
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Число жертв в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 9 человек, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.


ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) 6 июля. В результате атаки были ранены четыре сотрудника МЧС. Сотрудники ликвидировали пожар в частном секторе, возникший после масштабного обстрела города. Во время тушения обстрел повторился.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские силы вновь сбросили взрывчатку с беспилотников на Кировский район Донецка, расположенный к юго-западу от города.

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#днр
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МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.
07 июля 2024, 01:32

Фото: МЧС России

В Крыму удалось локализовать пожар на газораспределительном узле под Алуштой. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. По предварительной оценке ведомства, площадь составила 1500 квадратных метров.
«К месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники», – сообщали ранее в МЧС.
Пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети.

Глава администрации Алушты Галина Огнева добавила, что из-за пожара у Виноградного сегодня, 7 июля, могут частично или даже полностью отключить газ в городе.

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#авария
#мчс
#пожар
#газ
#крым
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В Алуште допустили полное отключение газа в связи с пожаром
Администрация Алушты: возможно полное отключение газа в связи с возгоранием
07 июля 2024, 00:50

Фото: iStock/Chepko

В крымском городе Алушта газ возможно полное или частичное отключение газа 7 июля из-за аварии на газораспределителе, заявила глава администрации города Галина Огнева в своем Telegram-канале.
«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», – написала она.

Ранее стало известно о пожаре на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой. О пожаре сообщили в субботу, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что причиной пожара стала авария на сети.

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#газ
#пожар
#крым
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Стала известна причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму
Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях
07 июля 2024, 00:01

Фото: iStock/NiseriN

Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму стала авария на сети, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», – отметил он.

Ранее стало известно, что на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой возник пожар.

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В Крыму загорелся газораспределительный узел
МЧС: газораспределительный узел загорелся под Алуштой в Крыму
06 июля 2024, 23:34

Фото: iStock/grafoto

Газораспределительный узел загорелся близ села Виноградное под Алуштой в Крыму. На месте работают спасатели и лесники, для предотвращения распространения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС республики.
О пожаре стало известно в 21:42 в субботу, 6 июля. На место выехали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесничества. О причине пожара не сообщается.

5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.

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#пожар
#газ
#крым
#мчс
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Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в норме
06 июля 2024, 19:13

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в нормальном состоянии. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Волгоградской области Олег Николаев.
«Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», – заявил заместитель главы региона.
По данным областном ГУ МЧС, ЧП произошло сегодня, 6 июля, на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщило местное СУ СКР, в момент взрыва на станции находились восемь человек, двое из которых погибли и еще три пострадали. Под завалами могут находиться еще трое рабочих.

Предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.

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Министр МВД Клименко: в ДТП на западе Украины погибли 14 человек
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#станции
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Министр МВД Клименко: в ДТП на западе Украины погибли 14 человек
На западе Украины автоцистерна врезалась в микроавтобус, 14 человек погибли
06 июля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

ДТП с участием автоцистерны и микроавтобуса произошло в Ровненской области Украины. Есть один пострадавший. Об этом в Telegram-канале сообщил министр МВД республики Игорь Клименко.
«Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские», — сообщил Клименко.

Аналогичная авария произошла в Подмосковье, где грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. Пострадали три человека. Все случилось в Богородском округе в районе населенного пункта Ямкино на 35-м километре трассы А-107.

Спасатели освободили молодых людей, передав их медикам. Все трое госпитализированы. Водителю грузовика медпомощь не понадобилась.

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Двое мужчин напали на жителя Петербурга и откусили ему часть пальца

СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
#украина
#дтп
#авария
#автомобиль
#новости
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Двое мужчин напали на жителя Петербурга и откусили ему часть пальца
06 июля 2024, 18:50

Фото: istockphoto/???? ??????

Неизвестные откусили мужчине фалангу пальца в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
По данным информатора, минувшей ночью жертву сначала избили, но этого одному из нападавших показалось мало, поэтому он откусил часть безымянного пальца на правой руке.

Пострадавшего отправили в больницу, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие травмы головы, а также частично ампутирована фаланга пальца. Сейчас мужчину наблюдают медики. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Подозреваемых задержали полицейские, уточняется, что у них не было судимостей.

Похожий случай произошел в Индии, но там на мужчину напала ядовитая змея, которая вскоре поплатилась за свою дерзость. Сантош Лохар искусал ее до смерти в ответ.

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СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя
06 июля 2024, 18:24

Фото: iStock/Michał Chodyra

Следователи предъявили обвинение в убийстве местного жителя 49-летнему мужчине. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля на дачном участке, расположенном в деревне Левино. Согласно информации следствия, между знакомыми мужчинами в процессе распития алкогольных напитков возник конфликт. Через некоторое время обвиняемый нанес потерпевшему не менее 5-ти ударов ножом в различные части тела.

Преступника оперативно задержали и доставили на допрос. Сотрудниками СК и криминалистами проведен осмотр, изъяты орудие убийства и смывы, а также назначен ряд экспертиз. В отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
06 июля 2024, 17:19

Фото: iStock/Byrdyak

В Бурятии жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя, когда в одиночку рыбачила на берегу таежной реки. Об этом сообщает Бурприроднадзор. По данным ведомства, вскоре инспекторы с охотниками выследили зверя и застрелили его.
Согласно сообщению надзорного органа, все произошло недалеко от тайги у реки Душкачанка. Инспекторы предполагают, что медведь принял женщину за угрозу или же хотел отобрать ее улов. От полученных травм рыбачка скончалась.

«В Северобайкальском районе за этот год было отстреляно 9 медведей. Последний раз сигнал был 2 июля - сообщение от жителей, сразу же сотрудники Бурприроднадзора провели ликвидацию хищника. Сейчас сотрудники Бурприроднадзора обследуют территорию, следов других медведей нет», – пояснили введомстве.
По факту случившегося межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, чтобы оценить как ответственные органы контролируют численность диких животных. Если будут найдены нарушения, прокуроры обещают отреагировать.

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