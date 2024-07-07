Число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке увеличилось

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Число жертв в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 9 человек, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) 6 июля. В результате атаки были ранены четыре сотрудника МЧС. Сотрудники ликвидировали пожар в частном секторе, возникший после масштабного обстрела города. Во время тушения обстрел повторился.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские силы вновь сбросили взрывчатку с беспилотников на Кировский район Донецка, расположенный к юго-западу от города.
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Александр Климов