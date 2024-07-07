Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошлые сутки, 6 июля, от обстрелов ВСУ пострадали 20 мирных жителей. По его данным, украинские формирования совершили 42 вооруженные атаки, выпустив более 165 снарядов, среди которых реактивная и ствольные артиллерия, ударные БПЛА и кассетные боеприпасы.
Пушилин отметил, что обстрелы повредили четыре частных дома, пять объектов гражданской инфраструктуры – торговый центр, детский сайд, школу, котельную и ЛЭП.
Ранее МЧС России сообщало, что при повторном обстреле ВСУ пострадали 4 спасателя, которые тушили пожар в частном секторе после предыдущей атаки. Двое сотрудников попали в больницу, еще двоих отправили на амбулаторное лечение.
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