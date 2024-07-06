В ЛНР похоронили у мемориала 20 неопознанных российских солдат, погибших в СВО

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В Луганской Народной Республике похоронили 20 неопознанных российских солдат в братской могиле у мемориала «Незаживающая рана Донбасса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Прощание с погибшими в ходе СВО бойцами прошло под звуки траурного марша и оружейные залпы, передает агентство.
Как пояснила изданию омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, солдаты погибли в первых неравных боях в 2022 и 2023 году и, хоть имена их неизвестны, уже проводится ДНК-экспертиза для установления личности каждого из бойцов.
Старший помощник главы СУ СК России по ЛНР Елена Марковская рассказала журналистам, что следственный комитет поможет и приложит все усилия, чтобы имена погибших стали известны и были высечены на безымянных плитах.
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