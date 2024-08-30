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Врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко заявил, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пострадали 219 человек. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Помимо этого, Алименко добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атак боевиков 5 медицинских учреждений в приграничье Курской области остановили плановый прием пациентов.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона, а также продолжают демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Константиновка. Помимо этого, группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Синьковка в Харьковской области.
По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 16 910 военнослужащих.
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«Всего с нарастающим итогом с 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадало 219 человек, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находится 65 пациентов, в том числе двое детей», — сказал он.
Помимо этого, Алименко добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атак боевиков 5 медицинских учреждений в приграничье Курской области остановили плановый прием пациентов.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона, а также продолжают демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Константиновка. Помимо этого, группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Синьковка в Харьковской области.
По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 16 910 военнослужащих.
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Дарья Осипова