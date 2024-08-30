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Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности

30 августа 2024, 21:48
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семейная пара попала под обстрел боевиков ВСУ в Белгороде. Как пишет РИА Новости, местный житель Андрей ехал на машине с женой, когда произошла атака с воздуха в пятницу, 30 августа.
«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...» — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что супругу увезли на «скорой» с ранением в бок. Сам водитель не пострадал.



До этого сообщалось, что в Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне сигнала ракетной опасности. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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#россия
#украина
#война
#сво
#белгородская область
#всу
#обстрел
#новости
В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12
30 августа 2024, 21:52

Фото: istockphoto/aapsky

В Белгороде прогремела серия взрывов во время действия сигнала ракетной опасности, сообщает РИА Новости. По данным телеграм-канала Mash, ВСУ обстреляли город из чешского РСЗО Vampire, погибли 4 человека, ранены еще 12.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал белгородский губернатор Гладков.
Глава региона отметил, что по предварительным данным, есть прямые попадания в многоэтажки, коммерческие объекты и автомобиль, а в Белгородском районе горят два частных дома.
«Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в соседней, Курской, области с начала вторжения ВСУ от обстрелов пострадали 219 человек, в том числе 11 детей.

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МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 под Коломной
30 августа 2024, 21:33

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

Промежуточный отчет после крушения самолета SSJ-100 под Коломной, которое случилось 12 июля, подготовили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), говорится в сообщении ведомства.
«Межгосударственный авиационный комитет (МАК) информирует о том, что Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 (RA-89049), произошедшего 12 июля 2024 года в районе д. Апраксино Коломенского района Московской области, подготовила промежуточный отчет»,— сообщили там.
SSJ-100 упал в лесу, погибли три члена экипажа. Сообщалось, что лайнер летел в авиагавань «Внуково» с ремонтного завода, однако рухнул в районе населенного пункта Апраксино. Расследование продолжается.

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#россия
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#самолёты
#крушение
#новости
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«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии
В Индии волк-людоед схватил 7-летнего мальчика за шею и утащил в поля
30 августа 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Wirestock

В индийском штате Уттар-Прадеш волк-людоед напал 7-летнего мальчика, схватил за шею и утащил в поля. Об этом сообщает издание India Today. По словам матери ребенка, хищник ворвался в дом посреди ночи и набросился на ребенка.
«Я отчаянно пыталась его спасти, тянула волка за ноги, но все впустую», — приводят слова женщины.
Волк протащил свою жертву до полей в 200 метрах от дома, где его смогли догнать местные жители, сбежавшиеся на отчаянные крики матери. Испугавшись большого количества людей, зверь бросил добычу и сбежал.

По данным издания, мальчик остался в живых. Он провел в больнице две недели, а на его лице, шее и голове остались шрамы после атаки свирепого хищника.

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#женщины
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СК открыл дело по факту сброса ВСУ бомбы в Курской области
30 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/N-sky

Уголовное дело по факту сброса бомбы боевиками ВСУ в Курской области на мост через реку Сейм открыл Следственный комитет, сообщили в ведомстве.
«…В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле. Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается», — сказано в сообщении.
Уточняется, что все произошло накануне в четверг, 29 августа, в Глушковском районе. В СКР также добавили, что еще одному пострадавшему в результате инцидента оказали медпомощь.

Украинские радикалы напали на Курскую область ранним утром, 6 августа, ожесточенные бои в регионе продолжаются до сих пор.

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#россия
#курская область
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#всу
#следственный комитет
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Мужчина сделал себе обрезание, через день не смог подняться на ноги, а через 2 месяца — умер
KP.RU: в Краснодаре 36-летний мужчина сделал обрезание и скончался от гангрены
30 августа 2024, 20:01

Фото: istock / Daenin Arnee

Житель Краснодара Артема Таран решил сделать процедуру обрезания в 36 лет. Причиной стала не религия или предубеждения, а боль в паху. Мужчина пожелал избавиться от мучений и спокойно жить, однако это ему было не суждено. В материале «Радио 1» расскажем об этом трагическом случае.

Не боялся операции

Артем был единственным сыном в семье, за своим здоровьем он тщательно следил.

«Сын иногда страдал от воспалений, но ему назначали таблеточки, он лечился», — рассказывала «КП–Кубань» мать Артема Вера Ивановна в 2022 году.
Позже стал актуален вопрос об операции, мужчина искал лучших врачей в Краснодаре. В результате он пошел под нож к известному урологу Евгению Мучнику.

Обрезание не вызывало у краснодарца страха, большинство вообще считают ее косметической. Разумеется, есть нюанс в виде неприятного восстановления, но оно довольно быстро подходит к концу.

Утром 29 апреля Тарана прооперировали. 30 апреля у россиянина было день рождение и он собирался праздновать его с девушкой. Однако осложнения не заставили себя долго ждать — ночью он почувствовал сильнейшее недомогание, температура тела поднялась до 39 градусов, началась рвота.

Никто из родственников сначала не связывал плохое самочувствие с прошедшей операцией. Мол, он просто где-то простыл или отравился.

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Врач был на рыбалке

К утру Артему стало еще хуже — он уже не мог встать с кровати. Родители мужчины долгое время пытались связаться с врачом, который в тот момент был на рыбалке. Когда медик взял трубку, он заверил, что это точно не из-за операции, но все же приехал осмотреть.

Медик посетовал лишь на чрезмерно тугую перевязку, ослабил ее, выписал обезболивающее и ушел.

Мужчине становилось только хуже. Скорая помощь приезжала несколько раз, но фельдшеры разводили руками. По-настоящему стало страшно, когда на теле появились странные пятна и кровоточащие волдыри. Только тогда Артему экстренно назначили антибиотики, но было уже поздно.
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Развилась гангрена

«Скорая повезла его в краевую больницу. Там сказали, что он очень тяжелый, и впервые предположили, что это гангрена», — вспоминает мать.
Два месяца эта страшная болезнь пожирала мужчину, номедики не смогли сохранить ему жизнь.

Такую гангрену во время Великой Отечественной войны называли газовой. Много военнослужащих погибали от нее и отсутствия антибиотиков. Как так вышло, что Артема не смогли спасти от недуга в современное время — большой вопрос к врачам.

С тех пор прошло уже два года. Уголовное дело возбуждено, проведено множество экспертиз. Однако виновник до сих пор не найден. СК России назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время, врач-уролог Евгений Мучник продолжает работать в краснодарских частных клиниках. Скорее всего, никакого наказания за случившееся с Тараном он не понесет, ведь в таких делах срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года.

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Суд арестовал топ-менеджеров за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа
30 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу двух топ-менеджеров — Игоря Миронова и Олега Иванова, которые обвиняются в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Согласно информации пресс-службы, топ-менеджеры пробудут в СИЗО до 28 октября текущего года.

Иные подробности дела в настоящее время не уточняются. О какой именно компании идет речь, также остается неизвестным. По данным РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО «СПЕЦТЕХНИКА».

Ранее сообщалось, что следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#уголовное ук
#следствие
#компании
#сизо
#арест
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В Адыгее судят начальника местного СИЗО за превышение полномочий
30 августа 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Начальника местного СИЗО в Адыгее Гаштова А. судят за подселение к осужденному за педофилию другого заключенного для избиения, сообщает Baza. По словам самого фигуранта, его подставляют из-за случая с неудачной попыткой одного из заключенных сбежать.
Гаштова задержали в феврале. По версии следователей, он специально подселил человека к осужденному за педофилию. В камере действительно была потасовка, завершившаяся госпитализацией одного из зэков.

Гаштов уверяет, что решение о подселении принимал другой человек, а с ним сводит счеты его начальник Тубитов М. за другой случай.

В декабре прошлого года из тюрьмы хотел сбежать заключенный Гасанов Ю., однако его увидели конвоиры. Тубитов якобы попросил Гаштова скрыть инцидент, но тот отказался.

Гаштов отметил, что допрашивал его следователь — друг Тубитова. Гаштова попросили дать показания на начальника колонии Джафарова Т., который не нравился Тубитову. Гаштов же дал показания на Тубитова. Якобы дело о попытке зэка сбежать испарилось, а Гаштов получил обвинение в превышении полномочий по факту избиения педофила.

Судебное разбирательство назначили на 4 сентября.

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В США нашли подозреваемого в убийстве 44-летней давности при помощи одной детали
В Америке подозреваемого в убийстве 44 года назад нашли с помощью ДНК на окурке
30 августа 2024, 18:58

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Подозреваемого в убийстве 44-летней давности в Вашингтоне вычислили при помощи ДНК, что была на окурке от сигареты. Как информирует The Seattle Times, фигуранта уголовного дела задержали.
В феврале далекого 1980 года полиция нашла останки женщины, которую звали Дороти Мари Силзель в ее собственной квартире. Жертву задушили, а перед этим изнасиловали. Следы ДНК злоумышленника сохранили в ходе осмотра места убийства.

Технология, появившаяся спустя десятилетия, позволила отыскать подозреваемых в 2022 году. Список предполагаемых убийц сузился до Кеннета Кундерта, которому 65 лет.

В результате допроса ДНК получить не удалось, потому что воду и сигарету подозреваемый унес с собой, но спустя несколько месяцев слежки ДНК была получена и сравнена с той, что в квартире жертвы. Сейчас выясняются мотивы преступления.

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#мир
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Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире
30 августа 2024, 18:51

Фото: istock/ViktorCap

Лина Медина — жительница Перу, известная как самая молодая мать в истории медицины. В 5-летнем возрасте она забеременела, выносила ребенка и смогла родить. Роды, о которых говорил весь мир, прошли в одной из перуанских клиник в мае 1939 года.
Как столь юная малышка могла забеременеть, что стало с ребенком и кто его отец — читайте в материале «Радио 1».

Подозрение на опухоль

Лина Медина родилась в Перу, в регионе Уанкавелика в сентябре 1933 года.

Все началось, когда Лине было пять лет — родители заметили подозрительно увеличившийся живот. Перепуганная семья повезла ее в больницу. Изначально врачи предположили, что у малышки образовалась опухоль. Однако анализы показали совершенно иное — седьмой месяц беременности.
Фото: istock/Nuttawan Jayawan

Потерявший дар речь от увиденного доктор Херардо Лосада отправил девочку в город Лима для подтверждения диагноза. Тогда этой историей заинтересовались СМИ, а одна из американских киностудий даже предложила 5000 долларов за право снять документальный фильм о Лине, однако семья отказалась от предложения.

Спустя полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, девочке провели кесарево сечение, поскольку естественные роды были невозможны из-за неразвитого таза. При операции обнаружилось, что у Лины намного раньше положенного срока развились половые органы из-за столь же раннего полового созревания.

Роды прошли успешно. Пятилетняя Лина родила мальчика весом 2,7 кг. Родители девочки решили назвать его Херардо Алехандро Медина, в честь доктора.

Как девочка смогла забеременеть?

Перуанский исследователь Эдмундо Эскомель взялся за изучение этого резонансного случая. После нескольких исследований он выяснил, что месячные у Лины начались в возрасте 8 месяцев, а к 4 годам у нее развились молочные железы и расширился таз. В последней своей статье он предположил, что раннее половое созревание было вызвано гормональным расстройством гипофиза.
Фото: istock/Gumpanat

Оказалось, что Лина страдала редким генетическим синдромом Мак-Кьюна — Олбрайта. У девочки наблюдались изменения в костях и пигментация кожи, характерные для этого заболевания.

Отец ребенка

Изначально подозрения упали на отца пятилетней Лины, что было самым очевидным вариантом, а затем и на брата Амадора. Однако версия об инцесте не подтвердилась и их пришлось отпустить из-за отсутствия улик.

Сама Лина молчала. Из-за причиненной травмы или из-за того, что не понимала, чего от нее хотят — неизвестно. Девочка не смогла ответить, кто был отцом ее ребенка и как с ней это произошло.

Даже спустя многие годы, когда Лина выросла и состарилась, она так и не дала ответа на эти вопросы.
Фото: istock/Niko_Cingaryuk

Однако у журналистов была версия, как это могло случиться. По их данным, в деревне, откуда родом девочка, во время широких празднований часто происходили массовые оргии. Некоторые СМИ полагают, что Лина стала жертвой одной из них.

Дальнейшая жизнь

Маленький Херардо рос, считая Лину своей сестрой. О том, что девочка, которая старше на 5 лет — его мать, он узнал лишь в 10-летнем возрасте.

Лине Медине с ранних лет предлагали участвовать в различных выставках и научных исследованиях, от которых семье приходилось постоянно отказываться, ведь они желали для дочки обычной спокойной жизни.
Фото: istock/Виктор Высоцкий

Лина выросла, получила образование и первое время работала в клинике того самого доктора Лосады, который помогал ей на протяжении всей ее жизни. Когда врача не стало, а клиника закрылась, Лина ушла работать на завод.

В 1966 году Лина Медина познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж. В 1972 году у нее родился второй сын Рауль, также путем кесарева сечения.

Первенец Лины, которого она родила в возрасте пяти лет, работал курьером и книготорговцем, в 1975 году женился. Однако спустя четыре года, в возрасте 40 лет, Херардо умер от опухоли костного мозга.

На протяжении всей жизни Лина отказывалась давать интервью, несмотря на довольно щедрые предложения с несколькими нулями.

Похожий случай в Харькове

Похожие случаи фиксировали и раньше. Один из них произошел в Советском Союзе. В Харькове в апреле 1931 года в акушерско-гинекологическую клинику поступила 6-летняя девочка. Врачи обнаружили, что она находится на 7-м месяце беременности.

Как позже установил суд, отцом ребенка оказался ее дед по материнской линии, которому на тот момент было 69 лет.
Фото: istock/juriskraulis

Медики отметили, что физическое развитие девочки шло с опережением — ее организм соответствовал уровню развития подростков 10-15 лет, а в целом оценивался на 11-12 лет. Половое созревание началось к концу четвертого года жизни, и в этом возрасте уже появилась менструация.

Беременность юной харьковчанки протекала без осложнений, и медицинский консилиум решил, что роды могут пройти естественным путем, оставив кесарево сечение в качестве резервного варианта на случай осложнений. Роды состоялись ночью с 10 на 11 июля 1931 года, но ребенок — доношенная девочка — погиб из-за предлежания пуповины.

После родов состояние шестилетней матери стабилизировалось, и менструальный цикл вскоре восстановился. Дальнейшая ее судьба остается неизвестной.

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