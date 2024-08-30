Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности

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Семейная пара попала под обстрел боевиков ВСУ в Белгороде. Как пишет РИА Новости, местный житель Андрей ехал на машине с женой, когда произошла атака с воздуха в пятницу, 30 августа.
«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...» — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что супругу увезли на «скорой» с ранением в бок. Сам водитель не пострадал.
До этого сообщалось, что в Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне сигнала ракетной опасности. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек, еще семеро получили ранения.
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Никита Кротов