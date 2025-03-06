Число раненых при случайном сбросе бомбы на южнокорейский Пхочхан выросло до 15 человек

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.
Инцидент произошёл около 04:05 по местному времени (10:05 по Москве), напоминает издание Etoday. Кроме жилого дома, разрушенного взрывом, пострадали ещё семь зданий, в том числе местная церковь. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но затем, после уточнения данных медиков, их количество возросло до 15 человек. Уточняется, что двое находятся в тяжёлом состоянии.
Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.
Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.
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Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.
Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.
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Александр Бойцов