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Число раненых при случайном сбросе бомбы на южнокорейский Пхочхан выросло до 15 человек

Число раненых при случайном сбросе бомбы в Южной Корее выросло до 15 человек
Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.
Инцидент произошёл около 04:05 по местному времени (10:05 по Москве), напоминает издание Etoday. Кроме жилого дома, разрушенного взрывом, пострадали ещё семь зданий, в том числе местная церковь. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но затем, после уточнения данных медиков, их количество возросло до 15 человек. Уточняется, что двое находятся в тяжёлом состоянии.

Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.

Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.

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#южная корея
Глеб Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии
06 марта 2025, 11:16

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, дабы избежать службы в армии, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» получил повестку 17 октября. Калюжному нужно было прибыть в военкомат через неделю. Источник подчеркнул, что в ноябре актер обратился за помощью в больницу. 26-летний Глеб передал, что поскользнулся, упал, ударился головой и даже потерял сознание. Медикам он рассказал о боли, тошноте и головокружении.

Однако Калюжный не захотел проходить обследования и сдавать анализы. Тогда врачи выписали ему лекарства.

Источник выразил предположение, что актер мог обратиться в больницу не просто так. Если бы диагноз подтвердили, Глеба могли освободить от призыва на несколько месяцев.

Стоит напомнить, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении артиста возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит до двух лет тюрьмы.

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#медики
#актёр
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ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков
06 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГУР Минобороны Украины по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ЦОСС.
«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что украинская разведка смогла получить доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые организовали просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант» в прошлом году.

Так, спецслужбы Украины смогли взломать электронные почтовые ящики этих организаций и перехватить письма с приглашением к диктанту. Тогда они изменили файлы и сделали массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, чтобы собрать данные подростков для их дальнейшей вербовки в деятельность, направленную против России.

Однако российская контрразведка выявила этот факт и пресекла данную операцию со стороны ГУР.

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#разведка
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Истребитель ВВС США F-16 сбросил бомбы на жилые районы Пхочхона в Южной Корее
Во время учений США и Южной Кореи бомба случайно попала в жилой дом в Пхочхоне
06 марта 2025, 09:08

Фото: istockphoto/aapsky

В Южной Корее войска проводят совместные с армией США военные учения. В ходе манёвров с американского самолёта произошёл внештатный сход бомб вне полигона, одна из которых попала в жилой дом в городе Пхочхон.
О случившемся рассказали в южнокорейском информационном агентстве Yonhap. По данным издания, инцидент произошёл в 04:05 по местному времени (10:05 по Москве). Военно-воздушные силы Республики Корея сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 и выразили сожаление по поводу случившегося. Уточняется, что сброс был непреднамеренным и самопроизвольным.

Один из снарядов угодил прямо в жилой дом. На данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Всего повреждения получили семь домов и здание церкви. Власти страны начали расследование происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

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#учения
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В военном госпитале Краснодара выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами
«Ъ»: В военном госпитале Краснодара выявили массовую коррупцию
06 марта 2025, 03:21

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В 419-м военном госпитале Краснодара был выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами дела о взятках. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Как следует из документов, в качестве обвиняемых всего по делу привлекаются 12 человек, в том числе трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Как оказалось, с помощью взяток военные получали диагнозы, позволяющие им не продолжать службу в рядах ВС РФ и получать выплаты за ранения и травмы. Солдаты и офицеры передавали деньги через посредников руководству госпиталя.

Обвинения были представлены начальнику учреждения, заместителю начальника по медицинской части, а также начальнику ведомственной поликлиники. Помимо этого фигурантами дела стали пятеро военных, которых подозревают в даче взяток в крупном и особо крупном размере. В списке посредников числятся старшая медсестра, военнослужащий и двое гражданских лиц. Несколько фигурантов помещены под стражу.

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#коррупция
#краснодарский край
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Бутылка водки и два стакана: что обнаружили в квартире Александра Милокостого, о смерти которого узнали спустя 10 дней
В квартире умершего Александра Милокостого нашли бутылку водки и два стакана
05 марта 2025, 21:32

Фото: iStock/bhofack2

Правоохранители обнаружили тело Александра Милокостого, которое 10 дней пролежало в запертой изнутри квартире. Предварительно, актёр скончался от остановки сердца.
Тело 68-летнего артиста нашли во вторник в его квартире. Обыск помещения не дал следователям никаких зацепок – артист очевидно умер естественной смертью. На полу была лужа крови, но она свидетельствует лишь о том, что Милокостый ударился при падении.

На кухне были обнаружены бутылка водки и два стакана, которые навели следователей на мысль, что перед смертью Милокостый выпивал с кем-то. Однако выяснилось, что гость ушёл до кончины актёра.

Также отмечается, что 21 февраля Милокостый разговаривал по телефону с другом и уже тогда чувствовал себя плохо – сильно кашлял во время беседы. После этого артист уже не выходил на связь. 4 февраля его брат забил тревогу и подал заявление в полицию. Вскрыть дверь было сложно, поскольку она оказалась закрыта не только на замок, но и на засов. После оперативники обнаружили лежащее на полу тело Милокостого в домашней одежде.

По предварительной версии, пожилой актёр скончался от остановки сердца. В последнее время он злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к летальному исходу. Знакомый артиста рассказал, что Милокостого часто замечали за выпивкой, у него дома постоянно появлялись случайные люди.

Александр Милокостый получил известность за роль офицерского сына Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Однако карьеру в кинематографе актёр строить не стал и посвятил жизнь ведению бизнеса.

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