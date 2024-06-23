Число умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию россиян достигло семи

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Во время хаджа в Мекку, Саудовская Аравия, скончались семь российских паломников, сообщил представитель российского генерального консульства в Джидде. Ранее сообщалось о пяти смертях.
«Всего во время хаджа умерли семь граждан России — двое мужчин и пять женщин. Причинами смерти стали обострение хронических заболеваний и физическое истощение на фоне экстремальной жары», — сообщил представитель агентства.Глава российской «Хадж-миссии» Хизбулла Асуев сообщил РИА Новости, что только двое из умерших были зарегистрированы как паломники. Остальные имели туристические визы, которые не предназначены для совершения хаджа.
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Артем Кузьмин