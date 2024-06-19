Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа

Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах» или мобильному банку, теперь они представляются представителями почты и говорят, что абонента ждёт посылка из-за границы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.