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Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что из них один мужчина и три женщины. Скончались они во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, которые связаны с их возрастом и состоянием здоровья. Похоронены они будут в Мекке.
Ранее сообщалось, что общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.
В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.
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Ранее сообщалось, что общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.
В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.
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Дарья Осипова