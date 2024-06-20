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Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | России».
Сообщается, что температура в Мекке поднялась до + 51,8 градусов. Все 5 паломников из России скончались из-за жары. Отмечается, что среди паломников много пожилых людей. Один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, а также женщина из Подмосковья. Похоронят их в Мекке.
По мнению властей, такое огромное количество смертей связано с тем, что прибытие паломников вызвало хаос в лагерях для помощи верующим. Это помешало стабильной работе служб. Паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. Людям негде было укрыться.
Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Египтянами из них были не менее 323 человека. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил травмы в давке. Не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.
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По мнению властей, такое огромное количество смертей связано с тем, что прибытие паломников вызвало хаос в лагерях для помощи верующим. Это помешало стабильной работе служб. Паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. Людям негде было укрыться.
Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Египтянами из них были не менее 323 человека. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил травмы в давке. Не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.
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Дарья Осипова