Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек

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Более 1000 паломников погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что около 800 человек считаются пропавшими без вести. Самое большое количество несчастных случаев зафиксировано среди паломников, приехавших в Саудовскую Аравию из Египта.
В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек. В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.
Ранее сообщалось, что Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Египетские власти были проинформированы о почти 1,4 тыс. случаях гибели и пропажи паломников. Смерть подтверждена как минимум в 600 случаях», — сказал собеседник агентства.
В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек. В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.
Ранее сообщалось, что Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова