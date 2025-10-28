Неизвестный украл дочь бывшего министра сельского хозяйства Дагестана
Дочь бывшего министра сельского хозяйства Дагестана Мухтарбия Аджекова украли в Ногайском районе. Об этом сообщает издание news-dagestan.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл 18 октября. Местный житель 2000 года рождения похитил девушку, чтобы жениться на ней.
В настоящее время региональное управление МВД России принимает меры к задержанию молодого человека.
Иных подробностей случившегося не приводится. Сам экс-глава ведомства не комментировал произошедшее.
Накануне сообщалось, что пропавшего два месяца назад школьника из подмосковного Солнечногорска обнаружили на съёмной квартире в Ростове-на-Дону. Подробнее об этом инциденте читайте в нашем материале.
Читайте также: