Неизвестный украл дочь бывшего министра сельского хозяйства Дагестана

Фото: iStock/Fedorovekb

Дочь бывшего министра сельского хозяйства Дагестана Мухтарбия Аджекова украли в Ногайском районе. Об этом сообщает издание news-dagestan.ru.



Отмечается, что инцидент произошёл 18 октября. Местный житель 2000 года рождения похитил девушку, чтобы жениться на ней.

В настоящее время региональное управление МВД России принимает меры к задержанию молодого человека.

Иных подробностей случившегося не приводится. Сам экс-глава ведомства не комментировал произошедшее.

Анастасия Чинкова

