Число жертв израильских ударов по Ливану достигло 4386

26 сентября 2026, 04:36

Фото: iStock/TexBr

Пять человек погибли за сутки в результате авиаударов Израиля по ливанской провинции Набатия. Со 2 марта общее количество погибших достигло 4386 человек, раненых — 12413, сообщил Минздрав республики в соцсети Х.