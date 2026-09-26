Число жертв израильских ударов по Ливану достигло 4386
Пять человек погибли за сутки в результате авиаударов Израиля по ливанской провинции Набатия. Со 2 марта общее количество погибших достигло 4386 человек, раненых — 12413, сообщил Минздрав республики в соцсети Х.
Во второй половине дня 25 сентября израильская авиация нанесла удары по городам Кфар‑Тибнит и Набатия‑эль‑Фаука. Параллельно артиллерия обстреляла окрестности посёлка Заутар‑аш‑Шаркия фосфорными снарядами. Этот населённый пункт считается опорным пунктом шиитской организации «Хезболлах». Информации о последствиях этих атак от местных властей пока не поступало.
Кроме того, бомбардировкам подверглись населённые пункты в приграничных районах — Хаддата, Харис, Эль‑Кантара и Эль‑Мансури. В этих местах зафиксированы пострадавшие среди мирного населения.
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