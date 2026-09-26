Жители Краснодарского края погибли в результате атаки БПЛА
Краснодарский край атаковали беспилотники, есть погибшие и раненые. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, под ударом оказался Северский район. Одного пострадавшего госпитализировали в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Число жертв украинской агрессии губернатор не уточнил.
«Поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших», — написал Кондратьев.Вместе с тем обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, начались возгорания на территории двух предприятий. Последствия атаки БПЛА ликвидируют сотрудники экстренных служб, добавил глава региона.