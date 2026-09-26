В Ярославской области водитель влетел в стоявшую фуру и погиб на месте
В посёлке Полесье Ярославского района на проспекте Машиностроителей BMW врезалась в стоявший грузовик с прицепом Scania. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, находясь за рулём автомобиля BMW X3, не справился с управлением. Водитель получил тяжёлые травмы и скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и обстоятельства аварии.
Ранее на юго-востоке Москвы мотоциклист столкнулся с грузовым автомобилем. Травмы байкера оказались смертельными.
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