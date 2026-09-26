Огонь по своим: четверо солдат пострадали на учениях НАТО
В Латвии на учениях НАТО четверо солдат пострадали от огня собственной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Италии.
Во время манёвров автомобиль с военнослужащими обстреляли из итальянской боевой машины пехоты «Дардо». В результате атаки солдаты получили ранения. Как утверждают в пресс-службе ведомства, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших эвакуировали в госпиталь в Риге.
Минобороны Италии инициировало проверку. Специалистам предстоит выяснить, стала ли причиной «дружественного огня» ошибка персонала или же в деле замешаны технические неполадки, пишут итальянские СМИ.
Ранее военные учения прошли в КНДР. Северокорейская армия организовала манёвры с применением баллистических ракет и артиллерии.
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