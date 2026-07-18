Россиянин украл у знакомой собаку и бросил страйкбольную гранату в полицейских
В Архангельской области полицейские задержали ранее судимого жителя Северодвинска. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина бросил им под ноги страйкбольную гранату.
Инцидент произошёл в коммунальной квартире. Полицейские приехали туда по заявлению женщины. Она обвинила своего приятеля в краже собаки и денег. Мужчина сознался в содеянном. Однако когда он понял, что полицейские намерены его задержать, достал страйкбольную гранату и бросил её под ноги правоохранителям в коридоре.
Злоумышленник попытался скрыться, но убежать ему не удалось. В результате происшествия никто не пострадал. Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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