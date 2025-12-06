06 декабря 2025, 14:57

Фото: iStock/Mrkit99

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 908. Об этом 6 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) страны.