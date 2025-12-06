Достижения.рф

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 908

Фото: iStock/Mrkit99

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 908. Об этом 6 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) страны.



По его данным, больше всего погибших — 171 человек — в округе Агам провинции Западная Суматра. Также из-за стихийного бедствия пострадали 4,2 тысячи человек, из которых 545 считаются пропавшими без вести. Без крова остались более миллиона местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе Индонезия, Таиланд и Шри-Ланка оказались во власти циклонов, которые принесли обильные осадки. На три страны обрушились наводнения с оползнями. Всего погибло более 1,4 тысяч человек.

Лидия Пономарева

