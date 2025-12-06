Страшная авария унесла жизни шести человек
Шесть человек погибли и 11 пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса на юге Турции. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.
Смертельная авария произошла на шоссе в провинции Османие. Автобус врезался в грузовик, который двигался впереди в том же направлении. От удара первый транспорт сильно повредился, и часть пассажиров оказалась заблокирована внутри.
На место происшествия выехали спасатели, медики, пожарные и полицейские. Всех раненых доставили в больницы. Движение на участке дороги, где столкнулись автомобили, пришлось перекрыть. Личность водителя автобуса устанавливается.
Ранее сообщалось, что на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн в Гваделупе (заморский регион Франции) машина въехала в толпу людей. В результате ДТП десять человек погибли, еще девять пострадали.
Читайте также: