Страшная авария унесла жизни шести человек

06 декабря 2025, 12:17

В Турции в ДТП с автобусом и грузовиком погибли шесть человек

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

Шесть человек погибли и 11 пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса на юге Турции. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.