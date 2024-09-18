Число жертв новой волны взрывов устройств связи в Ливане выросло до девяти

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Количество погибших в результате новой волны взрывов коммуникационных устройств в Ливане возросло до девяти человек. Ранения получили более 300 человек по всей стране.
Такие цифры приводит ливанское министерство здравоохранения, и они явно не окончательные. Если накануне взрывались пейджеры, то теперь детонируют другие беспроводные устройства: ноутбуки, рации, мобильные телефоны, автомагнитолы. Местные жители сообщают о взрывах в магазинах сотовой связи, а также о детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях начались пожары.
Начало было положено взрывом во время похорон сына Али Аммана, депутата парламента Ливана от «Хезболлы». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера. Власти Ливана призывают к немедленному созыву Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией.
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Александр Бойцов