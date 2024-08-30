Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

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До 11 человек выросло количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле, которое произошло 1 августа, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии. Известно, что в больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка. Таким образом из 11 погибших шестеро являются детьми.
«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировали в мэрии.
Трагедия произошла на Сибирской улице. По версии следователей, обрушение подъездов случилось из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования. Двух фигурантов отправили под домашний арест до начала октября.
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Никита Кротов