Медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых

Фото: istockphoto/artolympic
Житель американского штата Калифорния Джеймс Джоэл Гонзалес попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых. Об этом информирует KTLA5.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Камарильо. Мужчина вышел на работу в ночную смену. Он зашел в комнату к постоялице и начал толкать ее кровать, а также пытался снять с неё одежду. Женщина смогла дать ему отпор, после чего мужчина ушел.
Однако выйдя из ее комнаты, он направился к пациентам, которые страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Придя туда, мужчина нашел 90-летнюю пенсионерку и заставил её зайти в кладовку, где предпринял попытку изнасиловать женщину, но ему помешали другие работники учреждения. Они услышали крики и начали стучать в кладовку.
Мужчина попытался скрыться от полиции через дверцу для собаки, но его поймали на следующий день и арестовали, однако вечером его отпустили. Гонзалеса должен был переночевать в доме своих родственников. Спать его положили в комнате с 6-летней племянницей и ее подругой.
Около пяти утра хозяева проснулись от криков и увидели, что Гонзалес нападает на маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, прежде чем его удалось остановить. Против мужчины завели уголовное дело, ему грозит 17 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. 24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако выйдя из ее комнаты, он направился к пациентам, которые страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Придя туда, мужчина нашел 90-летнюю пенсионерку и заставил её зайти в кладовку, где предпринял попытку изнасиловать женщину, но ему помешали другие работники учреждения. Они услышали крики и начали стучать в кладовку.
Мужчина попытался скрыться от полиции через дверцу для собаки, но его поймали на следующий день и арестовали, однако вечером его отпустили. Гонзалеса должен был переночевать в доме своих родственников. Спать его положили в комнате с 6-летней племянницей и ее подругой.
Около пяти утра хозяева проснулись от криков и увидели, что Гонзалес нападает на маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, прежде чем его удалось остановить. Против мужчины завели уголовное дело, ему грозит 17 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. 24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова