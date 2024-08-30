В Пушкинском округе загорелся лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества, в двух километрах от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, возгорание удалось потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе авиапатрулирования, площадь возгорания составила 0,3 гектара. В тушении было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц спецтехники. Справиться с огнём удалось чуть более чем за три часа», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей для выявления виновного.
В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в природных зонах Подмосковья предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов