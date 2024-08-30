Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками

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Опубликовано видео с задержанными гражданами Колумбии, которые служили наемниками в ВСУ. На кадрах можно увидеть, как фигурантов проводят по коридору.
Известно, что при обысках у подозреваемых нашли документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также военную форму образца Украины, где есть знаки отличия.
Колумбийцам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что российских бойцов в украинском плену кормили только перед проверкой.
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«Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК России (Участие в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Колумбийцам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что российских бойцов в украинском плену кормили только перед проверкой.
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Никита Кротов