Число жертв, погибших под завалами разрушенного в Шебекино дома, возросло до 5

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Число жертв, которые погибли под завалами разрушенного в Шебекино подъезда, возросло до пяти, об этом пишет Telegram-канал 112.
Напомним, 14 июня украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом белгородского города Шебекино. Один подъезд обрушился полностью, второй пострадал частично.
Спасатели вытащили из-под завалов дома четыре трупа, ещё одна женщина скончалась в реанимации. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.
Ещё шесть жителей обрушившегося подъезда находятся в больнице под наблюдением врачей.
Уточняется, что разбор завалов уже завершён.
Ранее житель Шебекино погиб под украинским обстрелом. ВСУ ударили по мирному городу из РСЗО.
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Спасатели вытащили из-под завалов дома четыре трупа, ещё одна женщина скончалась в реанимации. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.
Ещё шесть жителей обрушившегося подъезда находятся в больнице под наблюдением врачей.
Уточняется, что разбор завалов уже завершён.
Ранее житель Шебекино погиб под украинским обстрелом. ВСУ ударили по мирному городу из РСЗО.
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Евгения Парфентьева