ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший

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Город Шебекино в Белгородской области обстреляли украинские войска из РСЗО. В результате атаки один человек скончался, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель», — написал глава региона.Как утверждает Гладков, двух женщин с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказали всю необходимую помощь. Еще один пострадавший был контужен, помощь медиков была предоставлена на месте, от госпитализации мужчина отказался.
По предварительным данным, повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах. В них выбило окна, посекло фасады и кровли, в некоторых квартирах повредило балконные плиты. Одно частное домовладение получило серьезный ущерб вследствие прямого попадания. Также повреждены 9 автомобилей и ЛЭП.
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Алина Юрчак