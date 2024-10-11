Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло

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В Москве при пожаре в «доме-корабле» погибли два человека. Об этом информирует МЧС России.
«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — отметили в МЧС.
В результате тушения пожара в «доме-корабле» удалось спасти 3 жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.
По данному инциденту начата доследственная проверка. Прокуратура взяла дело под свой личный контроль. На месте происшествия работает межрайонный прокурор, была назначена пожарно-техническая экспертиза.
Напомним, что пожар вспыхнул рано утром в одной из квартир «дома атомщиков» на Большой Тульской улице. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, пожар был ликвидирован.
Отметим, что «Дом-корабль» начали строить в 70-х годах, а завершили в 1986 году. Он выполнен в постмодернистском стиле архитекторами Владимиром Бабадом и Всеволодом Воскресенским. Здание известно своей уникальной формой и внушительными размерами — длина составляет 400 метров. В доме расположено 980 квартир.
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Дарья Осипова