В подмосковном Ногинске на центральном рынке возник крупный пожар

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На центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Над городом поднимаются клубы чёрного дыма, которые видны даже на окраинах.
Пожар начался около 15:30, сообщает сетевое издание regions.ru. Загорелось здание площадью 150 на 40 метров. Площадь возгорания уточняется. Местные жители сообщают, что в окрестных домах, несмотря на закрытые окна, в квартирах стоит едкий запах горелого пластика. Официальных сообщений о причинах возникновения пожара пока не поступало.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения и специальная техника. Ногинская прокуратура взяла под контроль установления обстоятельств пожара на центральном рынке города. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.
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Александр Бойцов