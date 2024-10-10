Тело человека обнаружили в горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы

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В горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы обнаружили тело человека. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Большая Тальская. По данным канала, тело обнаружили сотрудники МЧС без признаков жизни во время разбора завалов.
По предварительным данным, источник возгорания находился в сильно захламленной квартире. Отмечается, что пожар был потушен на площади 55 квадратных метров. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, источник возгорания находился в сильно захламленной квартире. Отмечается, что пожар был потушен на площади 55 квадратных метров. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова