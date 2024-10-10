В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве

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Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, предварительно, стала неисправность электропроводки. Об этом говорится в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Уточняется, что во время пожара погибли два человека. В СК РФ добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства, а также начата доследственная проверка.
По факту произошедшего также были назначены экспертизы.
Напомним, пожар произошел в квартире на 6 этаже в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 55 квадратных метров. Сотрудники МЧС России спасли трех человек.
Ранее сообщалось, что на центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По факту произошедшего также были назначены экспертизы.
Напомним, пожар произошел в квартире на 6 этаже в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 55 квадратных метров. Сотрудники МЧС России спасли трех человек.
Ранее сообщалось, что на центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова